Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei, 11.245 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.522 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 31.364 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 36 de persoane,…

- Primarul Campeniului, Andreș Calin, se afla momentan in carantina dupa ce, in urma cu mai multe zile, s-a aflat in contact cu o persoana confirmata recent cu COVID-19. Acesta va ieși din carantina in urmatoarele zile, dupa ce perioada obligatorie de 14 zile, conform legii, va fi completata. Acesta a…

- Un nou caz de COVID a fost inregistrat la uzina Ford din Craiova. De data aceasta, este vorba despre o persoana care lucreaza la Sectia de Motoare din cadrul Ford. Pana acum, la Ford Craiova au fost confirmate, de-a lungul catorva luni, trei cazuri de persoane confirmate cu COVID. Un prim caz de COVID…

- "In momentul in care un ministrul Sanatatii vorbeste despre ciumatii Europei, este o eticheta pe care Guvernul Orban a pus-o asupra Romaniei. Ori au gestionat ingrozitor de prost si suntem mai rau decat eram in martie. Este vina actualului Guvern care si-a facut tot ce si-a propus. De fapt…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Campina funcționeaza, in prezent, cu un singur angajat. Se intampla acest lucru pentru ca una dintre salariatele acestui compartiment este infectata cu noul coronavirus, astfel ca toți colegii cu care a intrat in contact sunt izolați la domiciliu. O…

- Doi soferi de troleibuz, angajati ai societatii locale de transport in comun Transurb Galati, au fost plasati in izolare la domiciliu, pentru 14 zile, dupa ce unul dintre ei a fost contact direct cu o persoana testata pozitiv la COVID-19, a declarat, joi, directorul societatii, Mihai Cadinoiu.Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii șui jandarmii au depistat o persoana care nu a respectat masura carantinei și i-au deschis dosar penal. Alte trei persoane, care erau izolate la domiciliu, pe timpul pandemiei de Covid-19, sunt acum in carantina. În ultimele 24 de ore, au fost verificate 1695 persoane…

- 24 de persoane angajate pe postul de manipulanți marfa in depozitul central al FANCURIER din Ștefanești, Ilfov, au fost confirmate cu noul coronavirus. „Starea angajaților confirmați cu noul coronavirus este una buna. Cea mai mare parte dintre aceștia sunt asimptomatici. Pe langa cei testați pozitiv…