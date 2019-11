Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta atrage atentia ca stanga a pierdut jumatate din voturile obtinute in 2014. Fostul premier pledeaza pentru o reformare a PSD, urmata de o alianta cu Pro Romania, o "Stanga Unita" care sa contruiasca o alternativa la guvernul de drepata, pe modelul 2012.CITEȘTE ȘI: Cea mai periculoasa…

- Victor Ponta a declarat, la postul Romania TV, ca partidul pe care-l conduce are mai multe asteptari pentru alegatorii sai, respectiv reforma sistemului de pensii, a sistemului fiscal si o reforma a administratiei, iar Ludovic Orban si echipa sa nu a raspuns la aceste asteptari si nu au cum sa aiba…

- Victor Ponta a lasat o portița deschisa, marți seara, pentru posibilitatea ca parlamentarii din Pro Romania sa voteze pentru investitura Guvernului Orban in data de 4 noiembrie. Condiția pentru ca acest lucru sa se intample, spune el, este ca liderul PNL și, totodata, premierul desemnat sa schimbe miniștrii…

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a anunțat ca e decis sa voteze guvernul Ludovic Orban, dar cu o condiție: candidații propuși pentru postul de ministru și care primesc aviz negativ in comisii sa fie retrași. Florin Cațu, propus la Finanțe, a primit aviz negativ, dar PNL a precizat, prin vocea…

- Senatorul Nicolae Marin, demisionat din PSD in urma cu doar cateva zile, a anunțat ca s-a inscris in Pro Romania și deja promoveaza candidatul pe care formațiunea lui Victor Ponta il susține la prezidențiale - Mircea Diaconu. Senatorul PSD Vasile Ilea a demisionat și el din PSD și, potrivit…

- Pro Romania, formațiune condusa de Victor Ponta, decide luni, in ședința Delegației Naționale a partidului susținerea unui candidat propriu la președinție sau susținerea independentului Mircea Diaconu."Mai mulți colegi discuta cu domnul Diaconu. Eu spun ca de partea stanga trebuie sa fie un…

- Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica proiectul care prevede interzicerea mașinilor sub Euro 3 in Centrul Capitalei, precum și introducerea unei viniete pentru mașinile care nu sunt din București sau Ilfov. Proiectul va fi in dezbatere pana pe 30 septembrie, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Viorica Dancila l-a catalogat pe Victor Ponta avand un stil duplicitar și mincinos, dupa ce fostul premier a afirmat ca liderul PSD i-a promis ca va da ALDE afara de la guvernare și ca Pro Romania va primi ce ministere vrea.