Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Dezastru pentru Reghecampf la primul meci pe banca lui Al Tai! Eliminat din King Cup de o echipa din Liga 2 și de un fost atacant din Romania, dorit de Becali la FCSB at Info real.

- Noi iți vom arata cum procedeaza Andreea Raicu atunci cand vrea sa se relaxeze. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare și de senzație. Iata unde merge fosta prezentatoare TV cand are nevoie de momente…

- Articolul Primul soi de tomate kumato omologat in Romania. Ce proprietați au aceste legume se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Romania iși breveteaza primul soi de tomate kumato, cele inchise la culoare, foarte gustoase dar și mult mai sanatoase decat roșiile tradiționale. A fost obtinut la Banca…

- Alex Pițurca are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a ieșit sa faca mișcare in aer liber, in Padurea Baneasa. Imaginile sunt dovada clara ca fiul lui Victor Pițurca face eforturi pentru…

- De pe 11 septembrie, odata cu școala copiilor, incepe și ”școala” de educație financiara a romanilor. Catalin Oprișan, realizatorul podcastului ”Vreau sa știu – Educație Financiara”, ii va preda ștafeta, pentru urmatoarele 50 de episoade difuzate lunea de la ora 19.30, specialistului. Horia Gusta: ”Nu-ți…

- Nadir are cu ce se mandri! Cantarețul se bucura de o familie superba, iar soția și cei doi copii sunt cei care ii aduc zambetul pe buze. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini.

- Frații Tate au mare grija sa profite din plin de orice secunda petrecuta in libertate! Cum și-au petrecut Andrew și Tristan Tate o noapte „obișnuita” intr-o zona de top din București. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in…

- Catalin Bordea nu renunța la vechiul obicei și are grija sa arate in forma, dupa divorțul de fosta soție, Livia. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele comediantului și l-au surprins in ipostaze de senzație. Iata imaginile!