Victor Naicu, după înfrângerea cu Vedița: „Nu puteam emite nicio pretenție astăzi“ CSO Filiași a pierdut categoric, scor 0-3, partida susținuta vineri, la Colonești, in fața Vediței. Partida a contat pentru etapa a 11-a din Liga 3, seria 6 . La finalul intalnirii, antrenorul doljenilor, Victor Naicu, a recunoscut ca echipa sa nu a prins deloc o zi buna și infrangerea este justa. Din randul jucatorilor de la CSO Filiași, Robert Danescu, a admis ca prestația oaspeților a lasat de dorit, dar și ca a fost influențata de starea proasta a terenului de joc. Vezi rezumatul video și declarațiile de dupa meci! Liga 3 – seria 6, etapa 11 Vineri, 5 noiembrie:CSM Slatina – Sporting Rosiori… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSO Filiasi a triumfat in Cupa, cu UTA Arad, dar a pierdut duminica, scor 0-2, in deplasare, in fata formatiei CSM Slatina. Filiesenii au fost condusi de la margine in acest joc de secundul Boby Arjoca Staicu, antrenorul principal Mario Gaman avand un botez in familie. Doljenii s-au prezentat bine in…

- CSM Slatina s-a impus duminica, pe teren propriu, cu 2-0, in fata formatiei CSO Filiasi. In partida de pe stadionul „1 Mai“ a marcat Alexandru Popovici, in minutele 64 si 82. GdS a fost prezenta la eveniment si va ofera o ampla galerie foto! Liga 3 – seria 6, etapa 5 Vineri, 24 septembrie:Vedita Colonesti…

- Programul meciurilor din acest weekend, din etapa 4: Liga 3 – seria 6 Vineri, 17 septembrie – ora 17.00: CSM Alexandria – CSM Slatina.Sambata, 18 septembrie – ora 17.00: Sporting Rosiori – Minerul Costesti, CSO Filiasi – Flacara Horezu, Petrolul Potcoava – Universitatea II Craiova , Viitorul Daesti…

- CSO Filiași s-a impus categoric, scor 4-0 , sambata, pe teren propriu, in fața Vediței Colonești. Partida a contat pentru etapa a 2-a din Liga 3. La finalul intalnirii de pe stadionul „Orașenesc“, fundașul gruparii din Filiași , Robert Danescu, a fost tare bucuros. In primul rand pentru ca a implinit…

- CSO Filiași s-a impus categoric, scor 4-0, sambata, pe teren propriu, in fața Vediței Colonești. Partida a contat pentru etapa a 2-a din Liga 3. La finalul intalnirii de pe stadionul „Orașenesc“, antrenorul gruparii din Filiași, Mario Gaman, și-a prezentat concluziile vizavi de joc. El s-a aratat incantat…

- Antrenorul formatiei CSO Filiasi , Mario Gaman, nu a fost foarte incantat de repartizarea facuta de reprezentantii FRF la Liga 3. Tehnicianul considera ca seria 6, din care face parte echipa sa, alaturi de Universitatea II Craiova, CSM Slatina, Vedita Colonesti, Petrolul Potcoava, Viitorul Daesti, Flacara…