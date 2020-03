Victor Ciutacu, dezlănţuit la adresa guvernului Orban: "Sunteți cel mai sinistru regim politic de la al lui Ceaușescu încoace" "Ați ajuns sa ascundeți morți, ba! Și sa urați condoleanțe. Sunteți cel mai sinistru regim politic de la al lui Ceaușescu incoace. V-ați ridicat cinic pe morții de la Colectiv, va scufundați patetic cu morții de Coronavirus agațați de gat. Nici acum nu pricepeți ce vi se intampla. Se prabușește o lume in jurul vostru, iar voi furați ca apucații la importurile de medicamente, de materiale sanitare și de protecție. O sa fiți ingropați cu toata ciordeala in jurul vostru, aliniata ordonat pe ștergare cu briliante, ca faraonii. odinioara Cu toate șpagile pe care le varsați in presa și-n influencereala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

