Victimele violenţei domestice ar putea beneficia gratuit de asistenţă juridică USR a depus in Parlament un proiect de lege prin care victimele violentei domestice ar putea beneficia de asistenta juridica gratuita pe tot parcursul procesului, iar durata maxima a ordinului de protectie ar putea fi extinsa la un an. „Statistica din Romania este infioratoare! Aproape 500 de femei au fost ucise in ultimii 10 ani […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- USR a depus in Parlament un proiect de lege prin care victimele violentei domestice ar putea beneficia de asistenta juridica gratuita pe tot parcursul procesului, iar durata maxima a ordinului de protectie ar putea fi extinsa la un an, transmite News.ro. Citește și: Despre scandalul camerelor video…

