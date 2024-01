Victimele gerului. Trei gălățeni au fost găsiți morți de frig lângă propriile locuințe Gerul naprasnic, cu temperaturi de minus 11 grade Celsius, care s-a abatut asupra Galațiului in cursul nopții de marți spre miercuri a facut trei victime, doua femei și un barbat fiind gasiți fara suflare din cauza frigului crancen. In primul caz, o femeie in varsta de 64 de ani, din satul Chiraftei, a fost gasita fara viața in fața porții casei sale. Vecinii care au observat trupul neinsuflețit al femeii la puțin timp dupa miezul nopții, in jurul orei 1.00, au alertat Ambulanța prin 112, dar echipajul nu a mai putut face nimic pentru a salva viața femeii, constatand decesul. In aceeași noapte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

