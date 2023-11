Stiri pe aceeasi tema

- Momente groaznice intampinate de 12 pasageri care circulau cu un microbuz, marți seara, pe ruta București – Topoloveni. Cei mai mulți dintre ei au ajuns la spital raniți, dupa ce s-au rasturnat cu microbuzul intr-un șanț de la marginea Drumului Național 7, pe raza satului Fețeni, comuna Valea Mare.…

- Planul Roșu de intervenție a fost declanșat in aceasta seara ca urmare a unui accident rutier petrecut in localitatea Fețeni, județul Dambovița, la limita cu Argeș. Au intervenit forțe din ambele județe. “In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112, a fost semnalat un accident rutier in care un…

- Planul Rosu de Interventie in cazul microbuzului rasturnat, marti seara, pe DN7, in localitatea Feteni, a fost dezactivat, opt persoane ajungand la spital, anunta IGSU, potrivit Agerpres."In microbuzul implicat in accidentul rutier se aflau 13 ocupanti. Toate persoanele au fost evaluate la fata locului…

- In aceasta seara, in jurul orei 19:00, un microbuz s-a rasturnat lateral pe marginea Drumului Național 7, pe raza localitații Fețeni din Valea Mare. In microbuz se aflau 12 persoane, opt dintre acestea avand nevoie de ingrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost nevoit sa activeze…

- Un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost implicat, marti seara, intr-un accident rutier pe DN 7, pe raza satului Fețeni, comuna Valea Mare. Pana acum, 8 persoane au nevoie de ingrijirile medicilor. Potrivit autoritaților, microbuzul in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat intr-un șanț.…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- IPJ Dambovita a fost sesizat, marti seara, ca, pe DN 7, la Feteni, un microbuz in care s-ar fi aflat 12 pasageri ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat in sant.​”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, un microbuz in care se aflau 12 persoane s-a…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat.„Intervenție in cazul unui eveniment rutier in comuna Valea Lunga, satul Feteni. Detașamentul Gaești…