Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, trebuie sa faca patru viraje in relațiile cu Rusia, considera experții politici americani. Washingtonul și Moscova prelucreaza detaliile summitului dintre președintele SUA, Joe Biden și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ce s-ar putea desfașura in…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca spera sa-l întâlneasca pe omologul sau rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale în Europa din iunie, potrivit AFP.„Sper și cred în asta”, a spus Biden, când a fost întrebat despre o posibila…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden s-ar putea intalni in luna iunie, a declarat duminica un consilier al Kremlinului, Iuri Usakov, adaugand ca ''datele concrete'' sunt inca in studiu, relateaza AFP. Intr-o discutie telefonica avuta cu Putin…

- Relațiile dintre Rusia și SUA s-au acutizat din nou. Motivul sunt noile sancțiuni impuse de Washington pentru cazul Alexei Navalnii Dar și acuzațiile gratuit ale Joe Biden privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale Moscova susține ca situația se apropie de punctul in care nu va…

- Președintele rus Vladimir Putin a ironizat, joi, comentariile lui Joe Biden, care l-a numit „ucigaș” cu o zi inainte, oferindu-i in același timp președintelui SUA sa participe la o intrevedere live, prin videoconferința, in zilele urmatoare. In timp ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau american Joe Biden „o discutie” in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus „ucigas” (‘killer’) si ca Rusia „va plati pretul” amestecului in alegerile prezidentiale…

- Rusia a anunțat miercuri ca și-a rechemat ambasadorul în Statele Unite pentru consultari, asigurând totodata ca dorește sa evite „degradarea ireversibila” a relațiilor cu Washingtonul, dupa declarațiile lui Joe Biden cu privire la Vladimir Putin, relateaza AFP.Potrivit unei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, crede ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, este un „ucigas” („killer”) si a spus ca seful statului rus „va plati” pentru implicarea Moscovei in alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, informeaza Euronews.