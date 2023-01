Dupa un prim an de mandat in care social-democrații au fost nevoiți sa negocieze cu USR-iștii pentru a-și trece proiectele cu miza prin Consiliul Local Botoșani, viceprimarul Liviu Toma a inceput sa asigure majoritatea de care primarul Cosmin Andrei avea nevoie pentru aprobarea inițiativelor in deliberativul municipal.