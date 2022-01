Intr-o poziție referitoare la frigul din saloanele de la Oncologie, viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, ii raspunde lui Radu Țoanca. Edilul afirma ca PSD vorbește despre situația oamenilor in scopuri politice și electorale, afirmand ca la Oncologie e o situație speciala, fiindca fosta administrație nu a schimbat rețelele termice și electrice la cladirea care a fost ... The post Viceprimarul Lațcau raspunde la acuzațiile lansate de Țoanca. Prima masura, se schimba caloriferele la Oncologie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .