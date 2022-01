Stiri pe aceeasi tema

- Responsabil cu Poliția Locala in cadrul Primariei Timișoara, viceprimarul Cosmin Tabara iși propune deschiderea mai multor secții ale acestei structuri de ordine in cartierele orașului. Deja au fost gasite spații in zona Dacia și Piața Doina, alta secție fiind dorita in zona zero a orașului. Tabara…

- FOTO| Casa „Citera”, viitorul monument istoric din zona montana a orașului Zlatna: Incepand cu anul viitor va putea primi vizitatori FOTO| Casa „Citera”, viitorul monument istoric din zona montana a orașului Zlatna: Incepand cu anul viitor va putea primi vizitatori Casa „Citera”, din zona montana a…

- La Centrul Regional de Excelența și Industrii Creative (CREIC) au fost amenajate 3 laboratoare cu echipamente de ultima generație menite sa susțina inovarea și tehnologizarea, in cadrul unui proiect unic in Romania.

- Municipalitatea timișoreana vrea sa știe, concret, pe hartie, cum ar arata un plan de amenajare a teritoriului orașului facut la nivel superior, de pricepuți. Desigur, aceștia nu se gasesc in primarie, așa ca se cauta o firma care sa se ocupe de proiect. Șase luni de lucru, 94.958 de lei plus TVA și…

- Polițiștii brașoveni acorda o atenție deosebita adolescenților, intrucat modificarile care apar in comportamentul acestora ii pot face vulnerabili in fața celor care comit fapte antisociale sau ii pot determina pe ei inșiși sa adopte comportamente delincvente. In acest, Poliția Brașov, prin campania…

- O controversa s-a starnit in jurul unei propuneri facute de primarul Timisoarei, Dominic Fritz. In perspectiva organizarii unor concursuri de directori pentru institutiile din subordine, administratia Fritz a intocmit un proiect de hotarare care vizeaza conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca…

- Un tanar a alunecat și s-a rostogolit 100 de metri pe o panta abrupta pe Tampa. Salvamontiștii au constatat ca era in stare de ebrietate. Barbatul, in varsta de 26 de ani, a fost recuperat de salvamontisti, duminica seara, dupa ce beat fiind, a alunecat și s-a rostogolit 100 de metri pe o panta abrupta…