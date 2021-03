Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Statelor Unite vor cere autoritatilor din Mexic si Guatemala sa ajute la reducerea fluxului de migranti, a declarat luni secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, in timp ce administratia Biden are dificultati in gestionarea problemei umanitare de la granita cu Mexicul, transmite…

- Senatul SUA a început joi examinarea giganticului pachet de stimulare economica dorit de Joe Biden cu citirea exhaustiva a peste 600 de pagini ale textului la cererea republicanilor care se opun proiectului de lege, care ar trebui adoptat în zilele urmatoare grație majoritații democrate,…

- Agentia SUA pentru imigratie si vami (ICE) a deschis o ancheta pentru a stabili daca a fost vorba de trafic de persoane in accidentul produs marti pe o sosea din apropiere de granita cu Mexicul, soldat cu moartea a cel putin 13 oameni, dintre care 10 erau mexicani, relateaza miercuri Reuters.…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a venit la Ministerul Afacerilor Interne pentru a discuta despre problema migranților care vin din Serbia și vor sa treaca ilegal granița cu Ungaria. „Vreau sa atrag...

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador i-a cerut vineri omologului sau american Joe Biden sa creeze un program special de vize pentru lucratorii mexicani și din America Centrala, potrivit AFP. „Putem gasi un mecanism pentru eliberarea vizelor pentru lucratorii” din Mexic…

- Inaugurea lui Biden la Casa Alba. Președintele ales al SUA, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu, unde vor depune juramantul in fața foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Democratul…

- Actualul vicepresedinte al SUA, Mike Pence, a discutat cu vicepresedintele-ales, Kamala Harris, pentru a-i oferi consultanta inainte de investitura, acesta fiind primul contact la nivel inalt intre cele doua administratii dupa scrutinul din noiembrie, potrivit publicatiei The Hill, noteaza mediafax.…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a calificat drept un ''abuz neobrazat de putere'' eforturile presedintelui in exercitiu Donald Trump de a schimba rezultatul electoral din statul Georgia, relateaza dpa. Reactia sa vine dupa ce sambata Trump i-a cerut unui inalt responsabil…