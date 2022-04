Vicepreședintele CJ Vaslui, înregistrat în timp ce înjură timp de 43 de minute un jurnalist Vicepreședintele CJ Vaslui, Dan Marian, a fost inregistrat in timp ce injura timp de 43 de minute un jurnalist. Jurnalistul a devenit ținta injuriilor vicepreședintelui CJ Vaslui dupa ce a scris despre amenzile fiului sau. Inregistrarea a fost facuta publica de vremeanoua.ro. Fara sa țina cont de funcția pe care o deține, oficialul a injurat fara intrerupere timp de 43 de minute. Potrivit presei locale, fiul politicianului, patronul unui club din Vaslui, a fost amendat cu 160.000 lei, iar jurnalistul dorea un punct de vedere. – Tu maine ai sa scrii numele meu, de asta te iau eu acum pe tine anticipat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

