Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Deși vremea, in minivacanța de 1 Mai, nu se anunța tocmai prietenoasa, la Sinaia urmand sa fie inregistrate, conform prognozei, in ultima zi din aprilie, respectiv in prima zi din luna mai a.c., precipitații și temperaturi de 13 grade C, spațiile de cazare de pe Valea Prahovei au fost…

- Minivacanța de 1 mai se apropie, iar patronii de la malul marii se bat sa atraga cat mai mulți clienți. Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Tarifele de cazare pentru minivacanta…

- ”Cererea tot mai mare pentru vacantele in regim all inclusive, care a crescut de la an la an, ii determina pe unii hotelieri de pe litoralul romanesc sa faca investitii si sa-si transforme unitatile de cazare in spatii care pot oferi astfel de servicii. Prin urmare, in aceasta vara numarul total al…

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin centrul Info Trafic, ca, vineri, se inregistreaza trafic intens pe Valea Prahovei, masinile deplasandu-se in coloana intre localitațile Breaza și Comarnic.Potrivit poliției rutiere, coloanele de mașini se inregistreaza pe DN 1, pe sensul de urcare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana intre localitatile Breaza si Comarnic.Conform sursei…

- 16 persoane, aflate in dificultate pe traseele montane, au fost salvate in ultimele 24 de ore de echipele Salvamont din intreaga țara.Potrivit statisticii, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, s-au primit 21 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor.…

- Mai sunt cateva saptamani pana la Paște, iar in Poiana Brașov, unele hoteluri au grad de ocupare deja de 70%. Pe litoral, doar 15% dintre unitațile de cazare vor fi deschise. Cat costa vacanța de Paște? Rezervarile curg de ceva vreme deja. Spre exemplu, in Poiana Brașov, la un hotel de patru stele,…

- La fel ca managerul Spitalului Județean din Ploiești, și managerul Serviciului Județean de Ambulanța, dr. Madalin Ipatie, recunoaște problemele. „Ne descurcam foarte greu, dar ne asumam ca pacienții cu probleme grave sa nu treaca uneori prin Județean, pentru ca nu are rost”. Pe 4 februarie, Libertatea…