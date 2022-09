Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta americana Kamala Harris se pregateste sa plece intr-un turneu asiatic menit sa intareasca legaturile SUA cu tarile aliate din regiune si in care va participa la funeraliile fostului premier japonez Shinzo Abe.

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri un memorandum intern pentru participarea președintelui Camerei, Marcel Ciolacu, la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului prim-ministru nipon, Shinzo Abe.

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe, organizate la Tokyo pe 27 septembrie. La eveniment va fi prezenta și Kamala Harris, vicepreședinte SUA. Marcel Ciolacu participa la funeraliile de stat organizate…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va participa la sfarsitul lunii septembrie la funeraliile nationale ale fostului premier japonez Shinzo Abe, care a fost asasinat in luna iulie, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al acesteia, transmite joi AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Olena Zelenska intreprinde in aceste zile o vizita in Statele Unite, la invitatia lui Joe și a dnei Jill Biden. Este, fara indoiala, și un raspuns la recenta vizita a primei doamne a Americii, Jill Biden, in Ucraina. Sosita de luni la Washington, ea a avut deja intalniri cu dna Kamala Harris, vicepresedinta…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris a anuntat miercuri finantari de 600 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru regiunea Pacificului, in incercarea Washingtonului de a stopa cresterea influentei Chinei in aceasta zona a lumii, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kamala Harris a mers in Highland Park, de langa Chicago, unde un barbat inarmat a deschis focul la o parada de Ziua Independentei si a ucis sapte oameni. Vicepresedinta SUA a cerut o actiune la nivel federal impotriva armelor de asalt. "Trebuie sa fim mai inteligenti, ca tara, in privinta cui are acces…