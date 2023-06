Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Naționalei Moldovei de fotbal feminin, Carolina Țabur, a caștigat un nou titlu de campioana a Romaniei cu echipa „U Olimpia” Cluj. In ultima etapa de campionat formația Carolinei Țabur a invins echipa Politehnica Timișoara cu 3-1, informeaza FMF.

- Etapa a 10-a, ultima, din play-off-ul Ligii I de fotbal feminin a inceput sambata, 27 mai, cu meciul Carmen București – Vasas Femina Odorhei, scor 5-0. Celelalte jocuri s-au disputat duminica, 28 mai: Banat Girls Reșița – AFK Csikszereda 2-2 și derby-ul Politehnica Timișoara – Universitatea Cluj 1-3.…

- Deși la inceput de sezon visau chiar la accederea in Liga I, minauriștii s-au trezit destul de repede din acest vis și și-au dat seama și ca a continua in Liga 2 va fi o mare provocare. Nu a fost sa fie in acest sezon, poate sezonul viitor. Dar sunt multe necunoscute, trebuie aduși oameni competenți,…

- Cluburile de fotbal din Premier League au decis sa renunte la reclamele jocurilor de noroc de pe fata tricourilor de joc, fiind prima liga sportiva din Marea Britanie care face acest pas, informeaza un comunicat la primei ligi de fotbal din Marea Britanie. Decizia se va aplica la sfarșitul sezonului…

- In varsta de 36 ani, Olivia Oprea și-a anunțat retragerea de la naționala feminina! Aceasta a adunat 127 selecții sub tricolor, intrand in toamna anului trecut in grupul select al jucatoarelor cu peste 100 de selecții la naționala feminina! Olivia a debutat pe 02 februarie 2005 la prima reprezentativa,…

- Etapa plina de surprize duminica, cu meciuri interesante și goluri frumoase in Liga I la fotbal feminin. In play-off, Universitatea Cluj, campioana Romaniei, a fost invinsa pe teren propriu, in timp ce lidera clasamentului, Politehnica Timișoara, ajunge la 14 victorii consecutive in acest sezon.Revenita…

- Prim-divizionara de fotbal Politehnica Timisoara a obtinut a treia victorie din tot atatea posibile si in play-off, dupa ce in sezonul regulat a avut tot victorii pe linie. De aceasta data, fetele pregatite de Mirel Albon s-au impus la Comlosu Mare unde au intalnit Banat Girls. Ambitie, darzenie, tactica,…

- Prezența inedita in studioul TV NEWS BUZAU, la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI, ediția de joi, 23 martie 2023, moderator Catalin Paduraru. Alaturi de reputata jurnalista Cristina Iancu, ofițer presa Prahova Ploiesti, in cadrul emisiunii au fost prezente si doua componente ale singurului club din Prahova…