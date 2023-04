Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina a venit la TV alaturi de mama ei, in varsta de 70 de ani. Fosta concurenta s-a bucurat enorm sa o aiba aproape pe aceasta, mai ales ca nu se mai vazusera de doi ani.In ediția de Paște de la „Teo Show”, Vica Blochina a venit in emisiune alaturi de mama ei și au povestit despre relația frumoasa…

- Vica Blochina și Bianca Dragușanu au fost bune prietene, insa la un moment dat au existat tensiuni intre ele. Fosta balerina a spus in ce relație se afla in prezent cu fosta asistenta TV.Vica Blochina și Bianca Dragușanu erau de nedesparțit in urma cu mai mulți ani și nu lipseau din cluburile din Capitala.…

- Originara din Lituania, Vica Blochina este stabilita in Romania de mai bine de 20 de ani și este un nume cunoscut in showbizul autohton. Relația cu Victor Pițurca și participarea la numeroase show-uri TV i-au adus notorietate.

- Vica Blochina a rezistat timp de o luna la Survivor Romania 2023, in jungla din Republica Dominicana. Fosta concurenta din echipa Faimoșilor a vorbit despre ce se intampla in show și nu se vedea la TV. Vica Blochina a renunțat la confortul de acasa și a acceptat provocarea de a participa la Survivor…

- Vica Blochina a trecut prin transformari neașteptate in jungla din Republica Dominicana. Fosta concurenta de la Survivor Romania 2023 s-a trezit cu fața foarte umflata, dupa ce a facut o alergie la soare. Vineri, Vica Blochina a ajuns in București, dupa ce a fost eliminata de la Survivor Romania 2023.…

- Jorge s-a intors in Romania astazi, dupa eliminarea de la Survivor Romania 2023 din cauza situației lui medicale. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a accidentat grav la picior pe ultimul traseu și are nevoie de o lunga perioada de recuperare. Ieri, Jorge le-a transmis fanilor lui un ultim mesaj din…

- Ediția de miercuri, 1 februarie, a reality-show-ului Survivor Romania 2023 a fost plina de emoții pentru concurenți. Fosta dansatoare de la Melody a fost nevoita sa plece acasa, insa nu regreta deloc parcursul evenimentelor din competiție. S-a aflat totul despre suma uriasa pe care a luat-o Vica Blochina…