Viața și minunile Sfântului Nicolae, după care sunt botezați aproape un milion de români. Tradițiile și obiceiurile acestei sărbători Sfantul Nicolae, cunoscut și sub numele de Nicolae din Myra, a fost un episcop creștin care a trait in secolul al IV-lea d.Hr. in orașul Myra, situat in Turcia de astazi. El este venerat ca sfant in mai multe tradiții creștine, inclusiv in Biserica Creștin-Ortodoxa. Viața Sfantului Nicolae Sfantul Nicolae s-a nascut in jurul anului […]

