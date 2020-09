VIAȚĂ MĂGĂREAȚĂ sau VIAȚA CA NEDUMERIRE Am vazut porțiuni dintr-un film atat de prost incat pana și ei,IMGB-ul cela bazat pe voturile consumatorilor (IMDB) ofera notele de 1,9 și 3,1.Am fost surprins ca se fațaie prin cadru o binecunoscuta fața sau cadra moldoveneasca naționala de s-a aciuiat pe Coasta de Huzur.Asta ca preambul, ceva inainte de generic, pe care nu apare […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

