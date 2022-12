Viața de telenovelă a lui Pele. Legenda fotbalului are 7 copii și a fost căsătorit de 3 ori Pele, legendarul fotbalist brazilian, a fost casatorit de trei ori și, in mod oficial, tata a șapte copii, cu unul mai puțin decat Diego Maradona. Deși pare de film, viața lui Pele nu a fost deloc ușoara. Dar la fel ca eternul sau rival argentinian, descendenta brazilianului are zonele…mai puțin frumoase, scrie AP, citat de news.ro Timp de mai mulți ani, Pele a refuzat sa o recunoasca pe Sandra Machado, nascuta in 1964 dintr-o aventura cu o femeie de serviciu. Dupa ce s-au „batut” prin tribunale, instantele i-au dat dreptate tinerei in 1996. Sandra a scris o carte, „Fata pe care nu a vrut-o Regele”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist brazilian Pele a murit, la 82 de ani, de cancer. Puțini sunt totuși cei care știu ca mama starului este inca in viața. Funeraliile lui Pele vor avea loc luni și marți, iar cortegiul va trece inclusiv prin fața casei mamei lui Pele, Celeste Arantes, ajunsa la venerabila varsta de…

- Bilant dramatic dupa ciclonul bomba care a marutat Statele Unite de la un capat la altul. Un prim bilant vorbeste despre proximatic 50 de morti. Oamenii au murit inghetati in case si in propriile masini dupa ce temperaturile au scazut sub -45 de grade Celsius. Este un bilant provizoriu insa. Sunt in…

- Un numar de 44 de decese au fost confirmate in noua state, 25 dintre victime inregistrandu-se in comitatul Erie, din statul New York, unde se afla orasul Buffalo. Aici, stratul acumulat de ninsoare atinge pe alocuri trei metri in inaltime.Unele dintre victime au fost gasite in autovehicule, in timp…

- Un viscol mortal a lovit Buffalo, New York, in ziua de Craciun, blocand oamenii in mașini, provocand pene de curent și crescand bilanțul victimelor vremii rele care lovește Statele Unite, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rudele lui Pele s-au intalnit, in ajunul Craciunului, la capataiul fostului mare fotbalist brazilian, a carui stare de sanatate s-a deteriorat recent, potrivit postarilor lor de pe retelele de socializare, informeaza AFP. Pele, in varsta de 82 de ani, care sufera de cancer de colon descoperit in septembrie…

- Americanul Darrell Brooks, in varsta de 40 de ani, care a ucis sase persoane intrand cu masina intr-o parada de Craciun, in Statele Unite, in 2021, a fost condamnat la inchisoare pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, relateaza AFP. Darrell Brooks a fost gasit vinovat, in octombrie,…