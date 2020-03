Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se tem tot mai mult de o posibila epidemie de coronavirus, deși in prezent nu au fost confirmate cazuri de pacienți infectați. Totuși, autoritațile din Romania sunt aspru criticate pentru modul in care acționeaza. Ce dezvaluire a facut celebrul medic Monica Pop?

- El Rumanol a declarat pentru Libertatea ca experiența de la “Romanii au talent” e complet diferita de cea de la “Spain's Got Talent”, care a fost „mai aspra, mai robotizata”.El Rumanol este „copilul diasporei” și canta rap despre viața lui și a milioanelor de romani care traiesc in afara Romaniei.Dupa…

- 19 februarie 2019. Industria modei sufera o pierdera crunta, anume cea a renumitului designer, Karl Lagerfeld. Considerat unul dintre cele mai proeminente nume ale industriei de fashion din toate timpurile, Karl Lagerfeld a lasat in urma lui o moștenire culturala glorioasa.

- Formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz și fac echipa perfecta atat acasa, cat și in viața profesionala - el prezentator la PRO TV, ea artista și jurat la "Romanii au talent". Andra și Catalin Maruța pun insa pe primul loc familia, iar cei doi copii ai lor - Eva și David - au pașit…

- Andra (33 de ani) va reveni curand pe micul ecran, la Pro TV, in rolul de jurat la “Romanii au talent”. Click! a stat de vorba cu artista, care a povestit detalii in exclusivitate despre familie, muzica si sezonul 10 din show-ul „Romanii au talent”. In plus, Andra a oferit detalii și despre cei doi…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou cu oameni care cred in cinste, competența si meritocratie. Partidul PLUS a adus la un loc oameni care cred intr-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. Partidul PLUS reprezinta o forța, iar in județul Alba avem o…

- In pregatirea noului deceniu, la final de 2019, a fost publicat un studiu despre tendințele digitale și impactul tehnologiei in viețile noastre. Romanii sunt atenți la tendințe, tehnologii și modalitați prin care iși pot ușura activitațile cotidiene. Am vrut sa aflu insa care sunt domeniile de interes…

- Australia incearca sa renasca din cenusa. Iar odata cu ea, oamenii iau viata de la capat. Echipa Observator a ajuns in unele dintre cele mai afectate zone, acolo unde incendiile de vegetatie au lasat in urma un peisaj apocaliptic.