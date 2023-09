Viața cu migrene: Milioane de români suferă de această afecțiune neurologică Se estimeaza ca 2,3 milioane de romani adulți (1 din 7) traiesc cu migrene de severitate diferita. Migrena afecteaza aproape 7% dintre copii. Potrivit specialiștilor, in țara noastra, migrena este sub-diagnosticata, dar și sub-tratata și sub-recunoscuta. Nu este o toana Diagnosticul de migrena este dificil de clarificat. El presupune trecerea prin multe alte diagnostice, teste, consultarea multor medici cu specialitați diferite. Migrena are impact asupra vieții pacientului, dar și a familiei acestuia. Aproximativ 50% dintre persoane cu migrena cronica spun ca nu pot lucra in timpul acestui episod.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

