O fi el ditamai secretarul general adjunct al NATO, dar nici macar Mircea Geoana habar nu are cu cați ”purtatori de cuvant” s-a pricopsit prin țara… Mai ales dupa ce au fost repornite la turație maxima motoarele istericei propagande operative care il dau drept candidatul stangii… Cu o incapațanare parca anume intreținuta pentru a acoperi […] The post VEZI SA NU TE PARUIASCA MIHAELA! first appeared on Ziarul National .