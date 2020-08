Vezi care sunt toate masinile PHEV vandute in Europa in 2020! Lista completa si autonomia reala in modul EV

Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții Ferma 2020. Lista completa. Noul sezon al reality show-ului Ferma de la Pro TV vine cu o serie de schimbari. Prezentatorii vor ramane insa aceiași: Mihaela Radulescu și Cristian Bozgan. Modul de imparțire a concurenților reprezinta noutatea acestui sezon. Vedetele vor fi imparțite in doua…

- PNL Cluj și-a desemnat candidații la alegerile locale din 27 septembrie 2020, listele cu semnaturile de susținere a acestora fiind depuse la Biroul Electoral Județean vineri, 14 august. Actualul viceprimar, Dan Tarcea, cât și șeful Consiliului Județean Cluj,…

- In fiecare zi, romanii care calatoresc se intreaba daca au voie sa intre fara sa stea in carantina intr o tara Ministerul Afacerilor Externe a centralizat toate tarile si le are publice pe platforma sa Peste 20 de state au restrictii cu privire la romani, fie ca vorbim de anumite judete din tara fie…

- Belgia și-a actualizat sambata lista referitoare la regimul calatoriilor și a pus mai multe judete din Romania pe lista rosie a riscului epidemiologic, ceea ce inseamna ca pentru cetatenii romani care vin in Belgia din ... The post O țara din Europa a plasat anumite zone din Romania pe lista roșie.…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Institutul National de Sanatate Publica (INSP), iar persoanele care vin din aceste state vor fi plasate in carantina timp de 14 zile. In acelasi timp, peste 20 de state din Europa interzic accesul romanilor sau impun restrictii la intrarea…

- La fata locului a fost necesata interventia politistilor pentru a putea calma spiritele. De asemenea, o ambulanta a fost chemata dupa ce unui preot i s-a facut rau in altar. Citeste si: Lista statelor din Europa unde cetatenii romani au restrictii de calatorie. Tot ce trebuie sa stiti inainte…

- Veste șocanta pentru romani, care sunt interziși acum in inca o țara. Iata lista completa a statelor și restricțiile de ultima ora ale oficialilor! Romanii, interziși in inca o țara. Restricții de ultima ora Inca o țara din Europa impune restricții pentru romani. De acum, intrarea romanilor in Bosnia…

- Sunt 33 de astfel de țari, iar lista se va actualiza permanent. Exista insa și un revers al medaliei: romanii primesc restricții de calatorie din partea a tot mai multe state, consecința a numarului in creștere de infectari cu coronavirus inregistrat in ultima perioada in Romania, scrie digi24.ro.