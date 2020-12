Stiri pe aceeasi tema

- Dintre jucatorii transferati de la Pandurii la Steaua doar Martinovic se mai pregateste sub comanda lui Marius Lacatus, ceilalti doi ex-panduri cedati in vara plecand chiar din tur de la formatia din Ghencea, Pacurar la Universitatea Clu...

- Opt tari europene, printre care si Romania, vor primi astazi urmatoarea transa de vaccinuri anti-COVID-19. Anuntul a fost facut de reprezentanti ai Ministerului Sanatatii din Spania, preluati de France Presse. Aceasta intarziere de o zi in distribuirea dozelor a aparut din cauza unor probleme in procesul…

- In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus din Romania, din peste 900 de persoane carora le-a fost administrat serul, numai una a avut o reactie adversa, dar si aceea s-a rezolvat rapid, cu un minim tratament.

- Au trecut 31 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, iar Gheorghe Hagi, unul dintre cei mari fotbaliști romani, susținea in aceea zi de 22 decembrie, ultimul sau examen la facultate. Hagi a inceput testarea la ASE cu Nicolae Ceaușescu in fruntea țarii, iar finalul l-a surprins cu strazile pline de…

- Costin Ștucan l-a avut invitat la GSP Live pe Vasile Maftei, fost campion cu Rapid și CFR Cluj, și l-a intrebat despre evoluțiile lui Ianis Hagi, jucatorul lui Rangers care se afla permanent in atenția analiștilor la naționala. In varsta de 39 de ani, Vasile Maftei este acum in stafful celor de la…

- Noua ediție a Diviziei A1 de volei masculin va incepe in data de 6 noiembrie, intr-un format special, cauzat de pandemia de coronavirus. Cele 12 echipe participante au fost imparțite in patru grupe in care fiecare va juca cu fiecare cate trei. Primele doua etape sunt programate in perioada 6-8 noiembrie.…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- In orasele din Romania se traieste „ca afara” sau cel putin asa rezulta din Barometrul realizat de Banca Mondiala in 41 de localitati. Informatia conform careia „peste 80% din populatia din mediul urban este multumita de orasul in care traieste” este privita cu scepticism de specialisti.