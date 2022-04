Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vizita oficiala efectuata la Kiev, premierul Romaniei Nicolae Ciuca a declarat ca Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru fiecare crima si actiune din Ucraina. „Multumesc pentru invitatia de a vizita Ucraina in aceasta perioada de lupta eroica a poporului ucrainean pentru a respinge agresiunea…

- La doua luni de la izbucnirea razboiului in Ucraina, mulți ucraineni petrec Paștele departe de casa, refugiați in Romania, dar cu gandul și rugile indreptate catre cei care au ramas sa lupte pe front.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca numarul elevilor ucraineni audienti in scolile din Romania, pe curriculum romanesc, va fi de 1.140 la inceputul saptamanii viitoare, dintr-un total de aproape 34.000 de minori ajunsi in tara noastra in urma conflictului armat din Ucraina. "Din cei aproape…

- Pe fondul conflictului armat din Ucraina, compania prin care Romania desfașoara activitați de import și export cu arme a ajuns intr-o situație dramatica, anunța Fanatik. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „Este o situație internaționala dificila și volatila generata de adoptarea masurilor economice de combatere a agresiunii ruse in Ucraina. In acest context, noi veghem ca unele companii sa nu profite de aceasta situație, deoarece o eventuala creștere nejustificata a prețurilor poate conduce la sancțiuni”,…

- Numele Herson a devenit in aceste zile cunoscut in toata lumea. E primul mare oraș ucrainean ocupat de ruși. Am gasit langa vama tulceana Isaccea o familie din Herson. Stau cu urechea pe telefon, afland de la mama lor, prea in varsta ca sa plece, și de la prieteni ce se intampla in oraș. Dar se și implica,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi, dupa ședința CSAT, ca „Romania condamna ferm agresiunea complet nejustif ilegala care pune in pericol nenumarate vieți omenești”. Iohannis a asigurat faptul ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. „Rusia a ales forța tancurilor in…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, la finalul sedintei CSAT ca "singura solutie de a depasi cu bine aceasta grava criza este cea diplomatica""Statutul de membru al NATO si al UE ... , parteneriat strategic solid cu SUA, constituie o umbrela de securitate extrem de solida. Niciodata in istorie nu am…