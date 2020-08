Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis prognoza pentru weekendul 1-2 august. Temperaturile vor fi crescute, dar vor aparea averse in unele zone, in special in zonele montane.Potrivit ANM, sambata, 1 august, vremea va fi calduroasa, local in sud și in sud-est, in orele amiezii, chiar daca valorile termice vor continua…

- CHIȘINAU, 25 iul - Sputnik. PotrivitServiciului Hidrometeorologic de Stat incepand de astazi intra in vigoare Codul Galben de canicula care va fi menținut pana la sfarșitul lui iulie. Azi, vom avea maxime diurne de +31.. +33 de grad Celsius. Totuși, in zilele urmatoarea, vremea va fi cu adevarat…

- Cod galben de canicula. Asta anunța Institutul Hidrometeorologic de Stat pentru urmatoarele șapte zile. Mai exact, temperaturile se vor menține intre 33 și 37 de grade Celsius. Avertizarea intra in vigoare de astazi și e valabila pana pe data de 31 iulie curent, scrie agora.md. Precizam ca pentru astazi…

- ANM a emis inca un cod de canicula, astfel ca temperaturile resimțite vor ajunge pana la 40 de grade Celsius. De caldura sufocanta vor avea parte locuitorii din Capitala și din alte 22 de județe.

- Capitala si 22 de judete din Oltenia, Muntenia (inclusiv Argeș), vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei se vor afla vineri sub Cod galben de canicula, potrivit unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In aceste zone, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 – 36 de grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, prima atentionare Cod galben de canicula din acest an, valabila atat joi cat si vineri in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in sudul si centrul Moldovei.

- Din Grecia pana in Israel, trecand prin Cipru si Turcia, tarile din sud-estul Europei si din Orientul Apropiat se sufoca din cauza unui val de caldura timpurie la care trebuie sa se adapteze locuitorii inca afectati de masurile de izolare, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Azi canicula, maine furtuna! Diferența de peste 15 grade. Vremea va deveni deosebit de calda, luni, 11 mai 2020, anunța meteorologii. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 si 32 de grade, mai scazute pe litoral, unde vor fi cuprinse intre 19 si 21 de grade. In unele locuri din țara temperaturile…