- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat sambata stare de urgența, dupa ce un incendiu de vegetație se extinde cu repeziciune in apropierea parcului național Yosemite, informeaza The Guardian.

- O femeie in varsta de 72 de ani a fost descoperita arsa pe un camp din Miroslava. Incendiu a cuprins o zona de vegetatie uscata, cel mai probabil s-a propagat datorita caldurilor sufocante din ultima perioada. La fata locului actioneaza: 5 autospeciale de interventie si stingere, 2 autocisterne pentru…

- Liderul spiritual al comunitatii 'Copiii Soarelui' din comuna Ribita, Adrian Ardelean Farcas, aflat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat, intre altele, de santaj si viol, a murit vineri in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva, unde fusese internat pe sectia ATI. Barbatul de 59 de…

- Un incendiu de proportii a cuprins un lan de grau din judetul romanesc Timis. Potrivit pompierilor, au ars 100 de hectare. Coloana de fum dens si negru putea fi vazuta de la cativa kilometri distanta.

- Starea de urgența a fost declarata de autoritațile din regiunea Krasnoiarsk din estul Siberiei, in Rusia, din cauza incendiilor care se extind și care au afectat deja sute de cladiri. Cel puțin cinci persoane au murit. Mai multe incendii agravate de vantul puternic sunt in curs de desfașurare in regiunea…

- Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a decretat vineri stare de urgenta pentru a doua oara in cinci saptamani, acordand puteri extinse fortelor de securitate pentru a raspunde manifestatiilor antiguvernamentale, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Buzau au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la un incendiu izbucnit in interiorul bisericii din localitatea Negosina.Potrivit ISU Buzau, la fata locului au fost dislocate de urgenta 2 autospeciale de stingere…