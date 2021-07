Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Rusia a mentinut luni sentinta de noua ani de inchisoare pentru Trevor Reed, un fost puscas marin american plasat in detentie anul trecut dupa ce a fost condamnat pentru ca ar fi pus in pericol vietile a doi politisti rusi in august 2019, acuzatii pe care el le respinge, informeaza…

- PSD a prezentat joi strategia pregatita pentru creșterea natalitații in Romania. Profesorul Alexandru Rafila trage un semnal de alarma și anunța ca pana la finalul acestui secol, in Romania ar putea fi doar 12 milioane de locuitori, fața de aproximativ 16

- Pandemia Covid-19 a afectat grav drepturile copiilor din intreaga lume și tinerii risca o „catastrofa generaționala”, daca guvernele nu acționeaza, subliniaza ONG-ul KidsRights intr-un studiu anual publicat joi, 3 iunie. Situația poate fi atat de grava, incat studiul arata ca 80 de milioane de copii…

- Companiile in dificultate vor putea sa se redreseze intr-un timp mai scurt cu ajutorul unui plan adaptat contextului lor, potrivit unui proiect de lege in domeniul preventiei si restructurarii care transpune o directiva europeana.

- Un barbat din California a fost arestat dupa ce a folosit o parte din cei 5 milioane de dolari primiți prin fondul de ajutor Covid pentru a-și procura trei mașini de lux, in loc sa-i direcționeze spre salvarea afacerilor pe care le are, potrivit procurorilor. Mustafa Qadiri, in varsta de 38…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, este acuzat ca pune in pericol derularea contractului de 430 de milioane de lei, fonduri europene accesate pentru Compania Regionala de Apa Bacau, prin Programul Operațional Infrastructura... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…

- Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a explicat la Interviurile lui Cristoiu cum se va desfașura, incepand de luni, recensamantul agricol general, care se va incheia la 31 iulie. Președintele INS a spus de ce este necesar acest recensamant și ce vom putea afla…