Editorial: Se cauta parinti!

Este greu de crezut ca in Romania secolului 21 inca mai exista copii abandonati in centrele de plasament, ba inca si mai halucinant, ca inca mai sunt centre de plasament avand acest obiectiv trist, de a adaposti pentru o vreme copii de diferite varste. In acest secol si la peste 30 de ani de la Revolutie, situatia din teren la nivelul protectiei… [citeste mai departe]