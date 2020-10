Focul se pare ca a pornit din cladirea principala, de la etajul 2. Suprafața pe care se manifesta incendiul este de aproximativ 1.000 mp. ”Nu sunt informații privind persoane ranite", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov. Actualmente vila (15 dormitoare, piscina, gradina și ponton propriu) are un nou proprietar care, la randul sau, a scos-o la vanzare. Mai exact, casa in care a locuit ani buni Irinel Columbeanu a fost scoasa la vanzare cu suma exorbitanta de 3,9 milioane de euro. Inca nu s-a gasit un nou proprietar, așa ca, in ultima perioada a fost inchiriata. Topul celor mai cunoscute filme horror…