Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o terasa situata in apropierea plajei din Corbu, iar focul s-a manifestat pe o suprafata de o mie de metri patrati. Doua persoane au suferit atac de panica, dar au refuzat transportul la spital.

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineața pe plaja din Corbu, județul Constanța. Focul s-a manifestat la o terasa, langa campingul de rulote, pe o suprafața de aproximativ 1.000 de metri patrați, informeaza Mediafax.

- ”Azi noapte, in jurul orei 00.30 am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un restaurant din municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si un echipaj SMURD. Cand au ajuns echipajele la fata locului, incendiul se manifesta cu flacari la acoperisul…

- ”Azi noapte, in jurul orei 00.30 am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un restaurant din municipiul Brasov. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autoscara si un echipaj SMURD. Cand au ajuns echipajele la fata locului, incendiul se manifesta cu flacari la acoperisul…

- Un incendiu puternic de padure și vegetație uscata a izbucnit in seara zilei de marți, 27 februarie 2024, in localitatea Ciuruleasa. Au intervenit pompierii cu trei autospeciale. „Secția de pompieri Campeni intervine in cooperare cu SVSU Abrud si SVSU Ciuruleasa pentru localizarea și stingerea unui…

- A fost alerta duminica dupa-amiaza pe Bulevardul Eroilor, din Targoviște, dupa ce o pensiune a luat foc. Acoperișul cladirii a fost afectat de flacari pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați. Potrivit informațiilor de la fața locului, in unitatea de cazare nu se aflau persoane cazate și nu…

- Acoperisul unei pensiuni din municipiul Targoviste a fost cuprins de un incendiu, duminica dupa amiaza, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor care s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. Primele date arata ca in unitatea turistica nu erau persoane cazate si nu exista victime.…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la o casa din satul Lucianca, comuna Butimanu. La locul intervenției, pompierii au constatat faptul ca acoperișul locuinței a ars pe o suprafața de aproximativ 100 metri patrați. potrivit ISU Dambovița. Din fericire, nu au existat victime. Pentru lichidarea…