Stiri pe aceeasi tema

- Luni a fost zi de sarbatoare pentru comunitatea galațeana, Universitatea „Dunarea de Jos” (UDJ) din Galați și-a deschis larg porțile, marcand inceputul noului an universitar, 2021-2022. La ceremonia de deschidere au participat IPS dr. Casian Craciun, Arhiepiscopul „Dunarii de Jos”, Costel Fotea, președintele…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Timișoara au descoperit un nou grup de migranți care a trecut ilegal din Serbia in Romania cu o barca gonflabila cu motor. Agenții de la Sectoru Politiei de Frontiera Portile de Fier II au descoperit, ieri, pe malul Dunarii, in dreptul kilometrului fluvial 874,…

- O boala incurabila i-a adus moartea lui Ivan Patzaichin, ceea ce a provocat multa durere in Romania! Nimeni nu a putut ramane imune la aceasta mare pierdere a țarii, mai ales cetațenii din Tulcea, orașul de unde era celebrul campion. In semn de omagiu, Primaria Tulcea a cerut Consiliului Județean ca…

- Marfuri in valoare de 33.000 de lei și un microbuz marca Mercedes Benz, in valoare de 20.000 de lei, au fost indisponibilizate de polițiștii de frontiera și vameșii care lucreaza in PTF Siret. In cursul serii de duminica, 29 august, din Ucraina a intrat in Romania autovehiculul condus de o femeie ...

- Dunarea face din nou victime! Astazi, un barbat a murit inecat in apele bratului Borcea al Dunarii, in judetul Ialomita. Acesta a fost cautat ore in șir dupa ce a fost anunțata dispariția sa, insa abia dupa patru ore pompierii și scafandrii au dat de trupul neinsuflețit. Medicii nu au mai putut face…

- Polițiștii au intocmit dosar penal in cazul șalupei eșuate, luni, pe fluviul Dunarea, pe brațul Sulina, Mila Marina 17. Se pare ca accidentul s-a produs din cauza neatenției conducatorului ambarcațiunii, potrivit mediafax.ro. Potrivit Poliției Tulcea, din primele cercetari a rezultat faptul…

- "De la Baia Mare la Baziaș la Sulina cu barca" - 2.200 kilometri pe rauri Horea Nascu la începutul traseului Baia Mare-Baziaș-Sulina. Foto: https://www.facebook.com/horea.nascu. Profesorul Horea Nascu de la Universitatea de Nord din Baia Mare a pornit într-un…