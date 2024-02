Stiri pe aceeasi tema

- Moment important pentru Autostrada Moldovei (A7). Lucrarile la lotul 3 Pietroasele – Buzau (13,9 km), din segmentul de autostrada Ploiești – Buzau (63,25 km), vor incepe la 1 martie și au ca termen de finalizare 20 de luni, adica pana la finalul anului 2025! Anunțul a fost facut marți de catre directorul…

- La prima sedinta ordinara din acest an a Consiliului Judetean Buzau, presedintele Petre Emanoil Neagu a propus, spre aprobare, plenului un proiect de hotarare ce vizeaza, intr-o etapa imediata, accesarea unei finantari europene, prin intermediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR-SE) Braila…

- O noua taxa pentru un obiectiv turistic intens vizitat de romaniTurcia a introdus o taxa de intrare de 25 de euro pentru turiștii care intenționeaza sa viziteze Hagia Sophia sau Biserica Ințelepciunii Divine, unul dintre marile monumente ale lumii.Incepand de luni, vizitatorii straini la fosta catedrala…

- CNAIR anunta, joi, ca au fost reluate lucrarile si pe primele loturi din Autostrada Ploiesti – Buzau, iar mobilizarea de pe santier face posibila deschiderea circulatiei pana la sfarsitul acestui an pe primii 49,35 km din A7. ”Au fost reluate lucrarile si pe primele loturi din Autostrada Ploiesti –…

- Unul dintre conacele istorice ale județului Timiș, de la ruina la obiectiv turistic. Unul dintre conacele istorice ale județului Timiș, are șanse sa iși recapete infațișarea din perioada de glorie.

- Supervizorul lucrarilor pe lotul 2 Mizil – Pietroasele (28 km) al Autostrazii A7 Ploiești – Buzau a propus prelungirea duratei de execuție cu 193 de zile a contractului incheiat cu asocierea romano – bulgara Coni – Trace. De asemenea, este necesara creșterea costurilor cu 74 de milioane de lei, pentru…

- Sfașit cumplit pentru un buzoian in varsta de 31 de ani, care și-a pierdut viața in dimineața de Ajun. Mihai a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 1B, in zona localitații Pietroasele. Se pare ca tanarul petrecuse intr-un club din localitate, alaturi de mai mulți prieteni. Spre dimineața,…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, pe DN1B, la intersecția cu DJ 203C (catre Pietroasele). Un tanar din Buzau și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de un autoturism. ,,Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ploiești, un șofer in varsta de 37…