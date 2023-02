Vești surprinzătoare despre Codrin Ștefănescu. Anamaria Prodan spune ce diagnostic i s-a pus în Elveția A trecut aproape o luna de cand Codrin Ștefanescu s-a retras brusc din scena politica, din cauza problemelor de sanatate. La acel moment s-a vorbit ca ar fi bolnav de cancer și ca va merge sa-și faca analize in strainatate. Din fericire, veștile sunt destul de bune sau cel puțin așa reiese din ceea ce spune impresara Anamaria Prodan, una dintre cele mai bune prietene ale politicianului. „Se pare ca e mult mai bine. Și-a facut analize complete, inclusiv in Elveția, la o instituție medicala de prestigiu, și rezultatele pe care le-a primit sunt incurajatoare. Nu ar fi vorba despre niciun cancer!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

