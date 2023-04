Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege, care vine sa modifice Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare Cod rutier 2023. Șoferii care nu iși achita amenzile in termen de 60 de zile risca sa ramana fara permis. Concret, un proiect de…

- Senatorii au decis o noua modificare a Codului Rutier, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice urmand a merge acum la votul decisiv al deputaților. Șoferii care depași viteza de peste 100 km/h vor…

- Permisul de conducere va putea fi retras de catre Poliția Rutiera, prin recentele modificari ale Codului Rutier, in cazurile in care șoferul refuza testarea privind alcoolemia sau prezența substanțelor psihoactive in organism. Prin Hotararea nr. 130/2023 s-a modificat și completat Regulamentul de aplicare…

- Modificare importanta in Codul Rutier pentru soferii romani. Politistii au acum posibilitatea de a retrage permisul de conducere, insa nu pentru mai putin de 12 ore. Codul Rutier a fost modificat pe 17 februarie 2023, dupa ce Guvernul a adoptat hotararea nr. 130/2023 prin care a fost modificat si completat…

- Sfatuim șoferii sa circule prudent, cu viteza redusa și atenție sporita, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza The post Sfatuim șoferii sa circule prudent, cu viteza redusa și atenție sporita! first appeared on Partener TV .

- Continue reading Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. at Info real.

- In aceasta dimineata, la data de 31 ianuarie a.c, in intervalul orar 06:00-09:00, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au desfasurat, pe drumurile publice din judet, actiuni pentru verificarea legalitatii transportului public de persoane. In cadrul actiunii, politistii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 11 alin. (1) din Legea nr.…