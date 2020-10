Vești proaste pentru profesori! Ce se întâmplă cu cei care refuză predarea online Fața de saptamana trecuta, s-a dublat numarul de școli care au intrat in scenariul roșu. Pentru prima data de la cand a inceput pandemia de coronavirus, Inspectoratul Școlar București anunța cu disponibilizarea cadrelor didactice care refuza sa predea online. Ce se intampla cu profesorii care refuza predarea online Inca noua școli din București intra in […] The post Vești proaste pentru profesori! Ce se intampla cu cei care refuza predarea online appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca se vor lua masuri legale daca sunt profesori care refuza sa predea online. El a subliniat ca nu iși "imagineaza" ca un cadru didactic poate sa refuze sa intre online la ore.

