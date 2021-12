Vești proaste pentru industria auto. Criza cipurilor se prelungește Termenele de livrare pentru semiconductori s-au prelungit din nou in noiembrie, spulberand speranțele ca s-ar putea intrevedea sfarșitul penuriei care a afectat economia mondiala. Luna trecuta, perioada dintre momentul in care cipurile sunt comandate și cel in care sunt livrate a crescut cu patru zile comparativ cu luna octombrie și a ajuns la 22,3 saptamani, potrivit Bloomberg. Deși nicio categorie de semiconductori nu a scapat de creșterea timpilor de livrare, aceștia au fost mai mari in special la cipurile de gestionare a consumului de energie și in cazul unor microcontrolere. Iar asta sugereaza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul britanic de medicamente GSK a anuntat ca tratamentul cu anticorpi realizat in parteneriat cu Vir Biotechnology, este eficient si in fata variantei Omicron. Studiile sunt incipiente, insa primele date arata o eficacitate ridicata in fata mutatiilor pe care le prezinta noua varianta. Datele…

- Un nou instrument, Data Navigator, creat de Queen’s University Belfast, a dezvaluit “impactul devastator” al pandemiei de coronavirus asupra bolnavilor de cancer. Datele – compilate din 200 de surse din 17 țari europene, cu ajutorul European Cancer Organisation – indica faptul ca aproximativ 100 de…

- Penuria de semiconductori va continua, cel putin pana la mijlocul anului urmator, ceea ce complica planurile grupului Renault SA vizand restructurarea uzinelor sale, a declara marti directorul general de la Renault, Luca de Meo, transmite Bloomberg, citat de agerpres. CEO-ul de la Renault si-a reiterat…

- Mai mulți producatori de automobile, printre care și Dacia, au intarzieri de pana la 6 luni in finalizarea și livrarea vehiculelor din gama celor cu echipari bune, din cauza crizei mondiale de microcipuri, a declarat directorul de Comunicare al Renault Group Romania, Cristian Nevzoreanu, intr-o dezbatere…

- Intarzierile pe care le inregistreaza producatorii de automobile, printre care si Dacia, in finalizarea si livrarea vehiculelor din gama celor cu echipari bune ajung la șase luni, din cauza crizei mondiale de microcipuri, a declarat marti directorul de Comunicare al Renault Group Romania, Cristian Nevzoreanu.…

- Penuria de mancare este urmatorul pas in perturbațiile declanșate de pandemie asupra lanțurilor de producție, scrie Bloomberg, citat de Yahoo Finance. Probleme au fost semnalate in Statele Unite, dar și la mari producatori din Europa, care se confrunta cu lipsa forței de munca.Daca in 2020 lipsa alimentelor…

- Criza pandemica ia amploare pe zi ce trece. Saptamina trecuta, in țara noastra au decedat 217 persoane din cauza COVID-19, ceea ce ar insemna ca la fiecare ora in Moldova morea cite o persoana din cauza coronavirsului. Datele au fost prezentate de catre reprezentanții Ministerului Sanatații, in cadrul…

- Un alt producator european de ingrasaminte a decis sa reduca productia din cauza cresterii explozive a pretului gazelor naturale, ceea ce creeaza o noua problema pentru livrarile si asa limitate de ingrasaminte in Europa, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Producatorul austriac de substante…