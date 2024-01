Vești excelente pentru schiorii care vor merge la Poiana Brașov, în weekend In acest weekend, se va putea schia in partea inferioara a masivului Postavarul , de la Poiana Brașov. Incepand de sambata, se va putea practica schiul și in partea inferioara a masivului Postavarul , de ala Poiana Brașov, conform anunțului facut de Primaria Brașov. Datorita temperaturilor scazute din aceasta saptamana, s-a reușit producerea zapezii artificiale necesare pentru a pregati partiile Drumul Roșu și Sulinar. Astfel, pasionații de schi vor avea posibilitatea sa coboare pe Drumul Roșu, cu opțiunea de a ieși fie pe Subteleferic, fie pe partia 3D, urmand apoi Drumul Albastru. Schiorii cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața s-a inregistrat o temperatura de -13 grade Celsius in Masivul Postavarul și -8 grade Celsius in Poiana Brașov. Ceața este densa in continuare. Cu excepția partiei Ruia, toate celelalte partii din zona superioara sunt deschise, amenajate și in condiții bune. Zona inferioara ramane, deocamdata,…

- In aceasta dimineața se inregistreaza o temperatura de -11 grade celsius in Masivul Postavarul și tot -11 grade celsius in Poiana Brașov. Este ceața densa. Cu excepția partiei Ruia, toate celelalte partii din zona superioara sunt deschise, amenajate și in condiții bune. Zona inferioara ramane inchisa…

- Partiile din partea superioara a masivului Postavarul și cele pentru incepatori sunt deschise. Stratul de zapada, in partea superioara a masivului, este de aproximativ 40 de centimetri. Se schiaza in zona superioara a partiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul…

- In aceasta dimineața avem temperaturi negative in Poiana Brașov. Se inregistreaza -8 grad celsius in Masivul Postavarul și -4 grade celsius in Poiana Brașov. Avem parte de ceața densa. Așadar, multa atenție schiori. Cu excepția partiei Ruia, toate celelalte partii din zona superioara sunt deschise,…

- Deși vremea a continuat sa se incalzeasca in ultima perioada, chiar și astazi se schiaza in condiții bune in Poiana Brașov. Azi dimineața se inregistrau -5 grade celsius in Postavarul și -4 grade in Poiana Brașov. Toate partiile din zona superioara, pana la platoul Ruia, sunt deschise și amenajate in…

- Astazi este Miercurea brașovenilor! Partiile din partea superioara a masivului Postavarul sunt deschise Instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov funcționeaza, astfel ca se poate schia pe partiile din partea superioara și pe cele pentru incepatori. Se schiaza in zona superioara a partiilor…

- Skipass -urile pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov pot fi incarcate cu puncte și online. Skipass-urile pentru partiile din Poiana Brașov pot fi pot fi incarcate online in cadrul platformei www.skibv.ro . Schiorii care dorec sa beneficieze de discountul de 50%, prin programul „Miercurea brașovenilor“,…

- Avand in vedere condițiile meteo, care permit funcționarea instalațiilor de producere a zapezii artificiale pe timpul zilei, precum și faptul ca prognoza arata temperaturi care nu vor permite pornirea sistemului de inzapezire pentru zilele viitoare, reprezentanții primariei au luat decizia de a produce…