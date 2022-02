Stiri pe aceeasi tema

- Declaratii incredibil de sincere au oferit reprezentantii guvernului care admit ca salariile ii indeparteaza pe tineri de catedra. Ministrul de Finante spune ca solutia este in afara tarii. „Din punctul meu de vedere, un salariu mic este tot ce inseamna sub 3.000 de lei net, la momentul in care discutam…

- Anuntata in urma cu aproape un an si jumatate, noua Dacie Sandero reprezinta un succes comercial de proportii. Conform ultimelor date colectate si analizate de specialistii Jato Dynamics, subcompacta marcii cu sediul in Arges, la Mioveni, ocupa locul trei in topul celor mai vandute masini din 2021 pe…

- Tara noastra este pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de decese inregistrate din accidente la un milion de locuitori. O prima pozitie pe care nu ar trebui sa o mai ocupam. Totusi, scolile de conducere defensiva din Romania sunt de parere ca un plan bine pus la punct ce are ca scop raspandirea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca guvernul ar putea reglementa prețul la energie electrica și gaze naturale de la 1 aprilie pentru urmatoarele șase luni. „Este evident ca suntem intr-o criza energetica majora. In afara ca lovește consumatorii casnici, lovește intreaga economie. Nu e numai Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00. "Am finalizat tot pachetul de masuri, pe toate cele trei componente, astfel…

- In varsta de 41 de ani, Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori din Romania. Invitat recent in podcastul lui Radu Țibulca de pe Youtube, acesta a povestit intamplari amuzante din viața lui profesionala. In adolescența a furat pentru prima și ultima oara. Actorul a povestit pe Youtube…

- Județul Timiș a aderat la Federația Europeana a Bicicliștilor, fiind prima administrație din Romania care face parte din organizație. Astfel ca aleșii locali vor face schimb de bune practici și vor primi consultare cu cei mai importanți oameni care au prioritizat rețeaua velo in Europa.

- Ceea ce vedem in acest moment in Europa, in tari care introduc restrictii dure si chiar carantina pentru vaccinati - cazul Austriei - este valul 5 al pandemiei de COVID-19, explica Radu Ciornei, medic si doctor in Imunologie, Microbiologie si Genetica Moleculara. Ce se intampla insa cu Romania, care…