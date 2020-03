Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, diagnosticat zilele trecute cu Covid-9, a fost la spital, inainte de a afla ca este infectat. Doctorul de la Instititul Regional de Oncologie ar fi trebuit sa stea acasa, conform recomandarilor primite de la conducerea…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat azi ca incepand de saptamana viitoare Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Pantelimon” Focșani va beneficia de un aparat pentru testarea COVID-19. Acest aparat de testare va fi instalat la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea,…

- RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin face un apel catre medicii de familie din judet sa monitorizeze si sa consulte cu maxima atentie persoanele care se afla in autoizolare, dupa ce au calatorit in alte state afectate de noul coronavirus! Aceste persoane se afla și vor intra in continuare…

- Medicii epidemiologi au decis sa extinda ancheta epidemiologica atat in cazul polițistului de frontiera, cat și a barbatului intors din Italia pe 2 martie și care a stat la domiciliu pana pe 10 martie, fara sa anunțe autoritațile ca vine dintr-o zona de risc Medicii epidemiologi de la Direcția de Sanatate…

- Ziarul Unirea Asociația „Alba Iulia Infrastructura” ANULEAZA intalnirea cetațeneasca din 10 martie 2020, ca urmare a masurilor preventive impotriva raspandirii COVID19 Ca urmare a precizarilor facute de Direcția de Sanatate Publica și de Ministerul Sanatații, Asociația „Alba Iulia Infrastructura” a…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…