Stiri pe aceeasi tema

- Serialul de succes „Squid Game” va avea un al doilea sezon, a confirmat intr-o conferinta Ted Sarantos, co-director general si director de continut Netflix, anunța revista Variety . „Va exista absolut un sezon 2”, a indicat el, fara sa precizeze o data de lansare dar adaugand ca „universul Squid Game…

- Serialul de succes „Squid Game” va avea un al doilea sezon, a confirmat, intr-o conferinta, Ted Sarantos, co-director general si director de continut Netflix, potrivit Variety, potrivit news.ro. „Va exista absolut un sezon 2”, a indicat el, fara sa precizeze o data de lansare. „Universul Squid…

- "Gentefied", popularul serial difuzat de Netflix despre un cartier latino din Los Angeles, nu va continua cu un nou sezon, relateaza EFE, citat de Agerpres. Site-ul Deadline si revista Variety au anuntat joi ca Netflix a decis sa renunte la "Gentefied" la doua luni dupa lansarea celui de-al doilea…

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada 22 – 26 decembrie 2021.…

- Filmul „Don’t Look Up” regizat de Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence in distributie, a stabilit un record de vizionare pe Netflix cu peste 150 de milioane de ore, conform news.ro. In a doua saptamana de la lansarea pe platforma de streaming, filmul a inregistrat 152,29 de…

- Cea mai noua vedeta pe piata crypto s-a dovedit a fi o „teapa”. Escrocii anonimi din spatele proiectului au disparut cu 2,1 mil. dolari. Criptomoneda bazata pe serialul Squid Game intra in offline dupa ce a crescut cu 75.000% in mai putin de o saptamana, ajungand la 2.900 dolari. O criptomoneda inspirata…

- Netflix a schimbat inca o data jocul. Cand compania a inceput sa se extinda la nivel internațional, a exportat filme și emisiuni TV realizate la Hollywood in alte țari. Acum, aproximativ un deceniu mai tarziu, deoarece opereaza in peste 190 de țari, compania iși valorifica acoperirea globala pentru…

- Cel de-al doilea sezon al serialului "The Witcher", produs de Netflix, va avea premiera pe 17 decembrie, au anuntat reprezentantii acestei platforme americane de streaming, informeaza variety.com. Vineri, compania Netflix a lansat un nou trailer pentru cel de-al doilea sezon din "The Witcher",…