Chenarele in care apar interlocutorii in timpul apelurilor video realizate cu WhatsApp vor putea fi trecute in modul Picture-in-Picture pe smartphone-urile dezvoltate de Apple. Anuntat in decembrie anul trecut, suportul pentru modul Picture-in-Picture de pe iPhone este acum implementat in cea mai recenta versiune de WhatsApp pentru iOS. Prin folosirea modului Picture-in-Picture, chenarul in care apare interlocutorul in timpul apelurilor video poate fi mutat intr-un colt al ecranului, ascunzand celelalte elemente grafice ale aplicatiei. In acest fel, utilizatorul poate folosi celelalte aplicatii…