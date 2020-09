Vești bune pentru turiștii care vor rata sejurul pe litoralul românesc din cauza Covid-19: își pot recupera banii Turiștii iși pot asigura impotriva Covid-19 vacanțele de anul viitor pe litoralul romanesc. Ei iși vor recupera banii daca vor fi nevoiți sa anuleze sejurul in cazul in care se vor imbolnavi sau vor fi nevoiți sa stea in carantina, informeaza Mediafax. Turiștii care cumpara sejururi pe litoral pot avea asigurate riscurile impotriva Covid-19 atat in cazul imbolnavirilor, cat și in cazul in care un membru al familiei este suspect de coronavirus și este obligat sa intre in carantina. Daca turistul se imbolnavește de Covid-19 in timpul calatoriei, va beneficia de protecție medicala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

