- Autoritațile din Turcia nu vor mai impune persoanelor nevaccinate sa faca teste PCR impotriva COVID-19 pentru a putea calatori cu avionul, autobuzul sau alte mijloace de transport, sau pentru a asista la concerte, piese de teatru sau filme, transmite sambata Reuters citand agentia de presa turca Anadolu.…

- Emiratele Arabe Unite EAU au anuntat sambata, 1 ianuarie, ca le vor interzice cetatenilor nevaccinati sa calatoreasca in strainatate, din cauza inmultirii imbolnavirilor de COVID 19 la nivel mondial, relateaza DPA si Reuters.Interdictia va intra in vigoare la 10 ianuarie, au anuntat Ministerul de Externe…

- Poliția turca a gasit o bomba sub mașina unui ofițer de poliție ce urma sa faca parte din dispozitivul de siguranța de la un eveniment la care a participat președintele Tayyip Erdogan în estul Turciei, a anunțat sâmbata agenția de presa de stat Anadolu, preluata de Reuters. Dispozitivul…

- Cel putin 46 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. UPDATE: Potrivit Reuters , bilanțul victimelor a ajuns la 46. In autocar se aflau 53 de persoane. Accidentul a avut loc pe autostrada…

- Ministerul turc de externe a convocat ambasadorii a zece tari occidentale semnatari ai unei declaratii prin care solicita eliberarea filantropului Osman Kavala, informeaza marti Reuters, care citeaza agentia de stat Anadolu.

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca Statele Unite au propus vanzare de avioane F-16 Turciei, in schimbul investitiei sale in programul F-35, din care Ankara a fost exclusa dupa ce a cumparat sisteme de aparare antiracheta din Rusia, transmite Reuters. Reuters a relatat la inceputul…