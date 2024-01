Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Mai multe persoane vor putea beneficia de un ajutor financiar de 2.000 de lei din partea statului. Care sunt condițiile in care pot intra in posesia banilor. Potrivit informațiilor, aceasta masura va fi valabila in urmatorii trei ani.

- Veste buna pentru toate mamele din Romania odata cu intrarea in vigoare a noii Legi a Pensiilor la 1 ianuarie 2024. Aceasta lege aduce cu sine o reducere semnificativa a varstei de pensionare pentru femei, oferindu-le posibilitatea de a se retrage mai devreme decat barbații. La ce varsta vor ieși la…

- Vești bune pentru romanii care vor sa iasa la pensie mai devreme. Daca vor sa se retraga de pe piața muncii, dar fara sa fie penalizați, trebuie sa indeplineasca aceasta condiție clara. Afla despre ce este vorba și cum te poți pensiona chiar și cu cinci ani mai inainte de termen. Cum sa te pensionezi…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Vor beneficia de o suma considerabila de la stat! Este vorba despre 3000 de euro, adica aproximativ 150 de milioane. Cine sunt cei care pot beneficia de aceasta suma și care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi eligibili și…

- Autoritatile au pregatit si in acest an, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ajutoare sociale pentru romanii nevoiasi. Astfel, pensionarii cu venituri modeste vor primi a „13-a” pensie. Mii de romani aflati in aceasta situatie au dat buzna deja la sediul Direcției de Protecție Sociala, in vederea depunerii…

- Potrivit unui proiect de lege regulile pentru pensionarea anticipata s-ar putea schimba. Sunt doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca cei care doresc sa iasa mai devreme la pensie. Angajatii care au indeplinit stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, s-ar putea pensiona mai repede. Potrivit…

- Vești bune pentru mii de romani! Ministrul a facut anunțul mult așteptat. Se dau bani de la stat. Sesiunea de depunere a cererilor se desfașoara incepand cu data de 9 noiembrie 2023.Potrivit ministrului vor primi bani cei care... Citește AICI cine primește bani din partea statului- Ce condiții trebuie…

- Agricultorii din Romania au parte de vești incurajatoare in ceea ce privește tranziția catre surse de energie regenerabila. O noua inițiativa guvernamentala vine in sprijinul acestora, oferind fonduri speciale pentru proiecte ce vizeaza producerea de energie curata. Cu toate acestea, exista anumite…