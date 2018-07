Guvernul analizeaza posibilitatea sa elimine impozitul pe venit aplicat medicilor. Masura vine dupa ce salariile cadrelor medicale au crescut semnificativ de la 1 martie si dupa ce s-a majorat varsta de pensionare.

Daca Guvernul va decide pana la urma sa elimine acest impozit, medicii vor ramane in buzunar lunar cu sute de lei. De exemplu, un medic primar care acum are un salariu de peste 13.000 de lei plateste un impozit de aproximativ 800 de lei, in timp ce un medic specialist cu un venit lunar de 10.000 de lei are un impozit de aproape 700 de lei.