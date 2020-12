Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari de aplicare practica a masurilor dispuse prin Ordinul comun al Ministerului Sanatații nr. 1103/17.06.2020 și Ministerul Afacerilor Interne nr. 95/17.06.2020, avizat de Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacașurile de cult, distanța minima…

- In mai puțin de o luna de zile vom sarbatori Craciunul și mulți credincioși se intreaba cum se vor desfașura anul acesta slujbele religioase, avand in vedere situația epidemiologica din țara. In acest sens, Guvernul a luat o decizie neașteptata.

- Este de vina PeSeDeu. Pentru ca in august 2010, Basescu spunea public sa nu mai facem o drama ca pleaca medicii din țara? Pentru ca in martie 2011, prin H.G. 345, guvernul Boc a INCHIS 67 de spitale din toata țara? Pentru ca in noiembrie 2019, guvernul Orban a TAIAT bugetul Ministerului Sanatații cu…

- Dupa guvernarea PSD am gasit STOCURI ZERO! La sfarșitul lui 2019, rezerva Ministerului Sanatații nu cuprindea medicamente, substanțe dezinfectante, echipamente de protecție a personalului și alte materiale necesare combaterii unei epidemii. Guvernul PNL a luat masuri pentru a schimba situația și a intreprins…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, Lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea la domiciliu, la locatia declarata sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si Lista unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, vineri, sa permita din nou organizarea slujbelor religioase in biserici sau spatii inchise, dar cu respectarea distantei fizice, iar la sarbatori religioase pot participa doar persoanele din judet. Conform noii hotarari a CJSU Arad,…

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a informat, miercuri, ca la slujbele religioase de la bisericile din judet vor putea participa doar persoanele din localitatile in care se afla unitatile de cult.Potrivit prefectului, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a dispus…

- Universitațile și-au stabilit propriile strategii, ca atare mai multe asociații de studenți din țara cer Ministerului Sanatații sa emita decizii in consecința, in contextul epidemiei de coronavirus. Studenții atrag atenția ca exista universitați care deja fac cazari, deși Guvernul nu a venit cu norme…