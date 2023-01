Stiri pe aceeasi tema

- „Așa cum am promis, continuam sa venim cu masuri de sprijin in contextul creșterii prețurilor la energie și la gaze naturale. In ședința de astazi, am luat mai multe masuri in acest sens: Am suplimentat bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane lei, bani pe care ii vom aloca din impozitul asupra…

- Dupa ce facturile au intarziat luni de zile, acum, conducerea Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din țara, promite ca situația se va rezolva in februarie. Chiar și pentru cei care nu pot sa plateasca totul o data, exista posibilitatea achitarii in rate. Anunțul vine in contextul in care…

- Potrivit anunțului se estimeaza ca activitatea de contractare online va fi reluata incepand din 6 ianuarie 2023:”Stimați parteneri,Va informam ca incepand cu data de 31.12.2022 facilitatea de incheiere a contractelor prin intermediul portalului nostru va fi indisponibila temporar. Suntem nevoiți sa…

- Hidroelectrica a anunțat noul preț al energiei furnizate, pe perioada ianuarie – iunie 2023. Hidroelectrica le propune clienților care vor sa se mute la companie in 2023 un preț de furnizare de 0,28 lei/kWh, ușor crescut de la de 0,25 lei/kWh oferta de anul trecut. Prețul total al energiei facturate…

- Hidroelectrica a reușit sa atraga un mare numar de clienți de pe piața de energie, situație care a condus la blocarea unei parți importante a activitații birocratice. Drept pentru care compania s-a vazut nevoita sa opreasca procesul de facturare. Intr-un comunicat, Hidroelectrica anunța ca va reincepe…

- Hidroelectrica anunța ca facturile la energie vor ajunge, in sfarșit, la clienți, dupa mai multe luni de intarziere. Motivul intarzierii este implementarea noului sistem informatic de facturare.

- Vesti bune chiar inainte de Black Friday! Shopping-ul la Iulius Mall si aplicatia Fidelity iti aduc inapoi 5% din valoarea cumparaturilor, sub forma de puncte. Vouchere la cafenele, restaurantele din food court ori la brandurile favorite sunt cateva dintre premiile pe care le poți alege din portofelul…

- ANRE anunta, miercuri, ca, in urma controalelor dacute la furnizorii de energie electrica au fost aplicate amenzi in valoare de 380.000 de lei pentru emiterea cu intarziere a facturilor de energie electrica, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…